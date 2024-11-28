К омбудсмену Подмосковья обратились 14 жителей на личном приеме в ноябре

На личный прием в ноябре к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской приехали 14 жителей Подмосковья. Жители обратились с просьбой о помощи в решении своих проблем, связанных с получением бесплатной юридической помощи, выплат, в том числе участникам специальной военной операции, жилищными и другими вопросами, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Всем заявителям дали разъяснения. По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей согласно законодательству», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.