К омбудсмену Подмосковья Фаевской обратилось 17 жителей на личном приеме в июле

На прием к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской пришли 17 человек. Жители обратились с просьбами о помощи в решении проблемных вопросов, связанных с реализацией ими прав на жилище, на социальное обеспечение (санаторно-курортное лечение, пенсия), на охрану здоровья, на судебную защиту (возбуждение уголовного дела, исполнение судебного акта), прав на частную собственность, на защиту от негативного воздействия вредных объектов и других. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей. По ряду вопросов направим ходатайства должностным лицам», — сказала Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.