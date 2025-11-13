К омбудсмену Подмосковья Фаевской можно обратиться через МФЦ

К омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской можно обратиться через МФЦ и не только, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Изменения в порядке приема жалоб и обращений граждан в связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 30 марта 2025 года):

Адрес электронной почты Уполномоченного по правам человека в Московской области (upchmo@mosreg.ru) используется только в целях предоставления обратившимся бесплатной письменной юридической (правовой) консультации.

Поступившие на адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В течение 15 календарных дней поступившее сообщение будет рассмотрено и на указанный заявителем адрес электронной почты будет направлено письмо с разъяснениями правового характера по теме сообщения.

Подать обращение с использованием в формы «Обратиться к уполномоченному» на официальном сайте теперь возможно только с применением авторизации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (единый портал госуслуг «ЕПГУ»).

Почему письмо, направленное на адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru, не может быть рассмотрено в порядке, предусмотренном для обращений граждан?

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 547-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», вступившей в силу с 30 марта 2025 года) жалобы и обращения в форме электронного документа могут направляться только с использованием единого портала госуслуг «ЕПГУ», иной информационной системы государственного органа или органа местного самоуправления либо официального сайта государственного органа или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию граждан.

Направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области можно следующими способами:

1) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (данная возможность представлена во всех МФЦ на территории Московской области, услуга предоставляется бесплатно, необходимы письменное обращение с приложениями и документ, удостоверяющий личность);

2) с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на официальном сайте (требуется авторизация через единый портал госуслуг «ЕПГУ»);

3) почтой по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А (возможны расходы, связанные с отправкой почтового отправления);

4) доставить лично (нарочным).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.