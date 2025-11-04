К новогодним праздникам в обновленном сквере в Дубне высадили живую семиметровую ель

Семиметровая живая ель теперь украшает сквер имени Павла Журавлева в Дубне. Ее вырастили в питомнике в Подмосковье, а значит она максимально адаптирована под климатические условия города. Дереву более 15 лет. Как отмечают специалисты в Дубне, сейчас хорошее время для посадки — в ноябре деревья уже засыпают, а значит ель не испытает стресс и лучше приживется, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Дерево установили в центре площади. Высадку провели озеленители МБУ «Чистый город». Это подарок жителям к праздникам. В сквере удобно проводить новогодние встречи с Дедом Морозом — есть место для хороводов, а новинка станет красивым украшением. Как отмечают жители, ни одна искусная искусственная ель не сравнится с живой. Такая особенно создает атмосферу детства.

Ель приобрел подрядчик, который ранее провел работы в сквере по благоустройству. Здесь была заново переложена плитка, добавлена велодорожка, сделана новая детская площадка, смонтированы столы для настольного тенниса и главное — обустроен комплексный фонтан с подсветкой.

«Знаю, что жители ждали новогодней красавицы в этом сквере. Сегодня в Дубну привезли красивую ель, которая станет украшением площадки», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.