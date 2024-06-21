К Международной акции «Огненные картины войны» присоединятся 89 субъектов РФ

21 июня в 21:00 ко Дню памяти и скорби в 89 субъектах Российской Федерации пройдет Международная акция «Огненные картины Войны». Об этом сообщили организаторы акции.

В России и странах зарубежья волонтеры Победы, партия «Единая Россия»

и активисты «Бессмертного полка России» проведут ежегодную

Международную акцию «Огненные картины войны».

Добровольцы, общественные деятели и жители населенных пунктов почтут память павших и создадут масштабные огненные инсталляции, которые связаны общей темой: «Трагедии и Победы региона (страны) в годы Великой Отечественной войны».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.