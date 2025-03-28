К концу 2025 года по всей ЦКАД обеспечат непрерывное покрытие LTE

К концу года МТС завершит масштабный проект по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря установке нового телеком-оборудования вдоль крупнейшей в Московском регионе автомагистрали будет обеспечено непрерывное покрытие в стандарте LTE, что позволит участникам движения и жителям близлежащих населенных пунктов свободно пользоваться скоростным мобильным интернетом.

ЦКАД проходит по активно развивающейся территории Московской области и ТиНАО примерно в 50 км от МКАД. Вдоль автотрассы специалисты приступили к точечной установке дополнительного современного телеком-оборудования. Количество базовых станций LTE, обслуживающих дорогу, увеличится на 17%, а площадь покрытия — на 16%. Средняя скорость доступа составит около 40 Мбит/с.

«ЦКАД — один из ключевых элементов транспортной системы Московского региона. 300 км этой трассы проходят через 13 городских округов Подмосковья, развитие которых приводит к росту транспортного потока: в 2024 году по ЦКАД автомобилисты совершили более 80,2 млн поездок. Мы последовательно улучшали качество связи на открывающихся участках трассы и до конца года закроем оставшиеся „белые пятна“», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Он добавил, что завершение работ позволит пользоваться интернет-сервисами миллионам клиентов как на всей дороге, так и в населенных пунктах вблизи нее по высоким московским стандартам.