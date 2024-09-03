К юбилею Бородинского музея восстановлены постаменты под трофейные орудия

Теперь 34 трофейных артиллерийских орудия находятся на обновленных постаментах. На каждом из них — памятная табличка с названием орудия и принадлежностью к воинскому объединению и его лозунгом. Стволы были взяты в ходе Отечественной войны 1812 года на поле боя у армий, которые сражались в составе армии Наполеона из европейских государств: Австрии, Вестфалии, Вюртемберга, Голландии, Италии, Пруссии, Саксонии и Франции. В 1945 и 1955 годах они были переданы из арсенала Московского Кремля в Бородинский музей и установлены у Главного входа.

На праздновании юбилея экспозицию под гимн Мосметростроя открыли директор Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев и председатель Совета ветеранов Московского Метростроя Борис Пригода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.