К годовщине Победы «Петербургский дневник» подписал соглашение с «Манежем»

В рамках выставки «Великая страна — великая победа. 1941-1945» в Москве официальное издание правительства Санкт-Петербурга подписало соглашение о сотрудничестве с Центральным выставочным залом «Манеж», сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Петербургский дневник» — одно из главных городских изданий, которое освещает вопросы культуры. Подписание нашего соглашения — это, по сути, продолжение тех отношений, которые существуют уже давно и сегодня наконец стали официальными», — сказала директора «Манежа» Анна Ялова.

В свою очередь, генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» и главный редактор издания Кирилл Смирнов заявил, что издание выступило информационным партнером выставки.

По его словам, экспозиция доступно и динамично рассказывает о героическом труде миллионов людей языком искусства.