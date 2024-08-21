К эвакуированному ТЦ «Океания» в Москве пригнали пожарные машины МЧС

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Посетителей столичного торгового центра «Океания» заставили выйти на улицу из-за короткого замыкания. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

На территории ТЦ появились неполадки в работе проводки. Автоматически заработала пожарная сигнализация, которая приказала всем людям покинуть помещение.

К торговому центру прибыли пожарные МЧС. Однако возгорания не произошло.

Ранее в Сети появилось видео, как посетители ТЦ «Океания» спешно идут к выходу на улицу. Около дверей образовалось небольшое столпотворение.