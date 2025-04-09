К Дню Победы в Коломне приведут в порядок 154 памятника

Мемориалы в Коломне и Озерах готовятся к празднованию Дня Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К 9 мая планируется обновить 154 памятных комплекса, посвященных героям Великой Отечественной войны. Из них 34 мемориала отреставрируют капитально, а еще на 120 проведут текущий ремонт.

Основной объем работы возьмут на себя сотрудники муниципального учреждения «Спецавтохозяйство», которое обслуживает 112 мемориальных объектов. В перечень их задач входят окраска, замена плитки, ремонт деталей конструкций, восстановление зеленых зон и уборка территории от мусора. Самые масштабные работы предстоят на мемориале в Щурове рядом с Дворцом культуры «Цементник», в Бочманове и у Вечного огня в Озерах.

Кроме того, специалисты очистят памятники и бюсты от загрязнений. Это важная задача, ведь сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью уважения к подвигу наших предков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.