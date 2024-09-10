К детскому омбудсмену Подмосковья стало больше обращений в летний период

Статистикой обращений за время летних каникул поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Как отметила детский правозащитник, количество поступивших письменных обращений увеличилось на 7%, а телефонных консультаций сократилось на 8%. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Всего за три летних месяца мы рассмотрели 603 письменных обращения, прошлым летом писем было немного меньше — 566. А вот количество телефонных консультаций несколько сократилось — с 764 в прошлом году до 701 в этом», — поделилась Ксения Мишонова.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области сообщила о снижении числа обращений на тему образования в сравнении с прошлым годом.

«Число обращений в защиту прав детей на образование снизилось на 12% — с 155 до 136 этим летом. При этом мы наблюдаем рост числа обращений, связанных с родительскими спорами, на 23%. Мы получили более 100 обращений этой тематики только за лето, есть среди них два письма от детей», — рассказала Мишонова.

Она отметила, что среди «сезонных» обращений, характерных именно для лета, — жалобы на состояние детских площадок и обращения о детских лагерях.

«В этом году мы получили немного меньше жалоб на состояние детских площадок и связаны они в основном с просьбами о содействии в строительстве новых игровых форм. Что касается лагерей, мы получили всего 4 жалобы в основном на нарушение санитарных норм. Важно отметить, что все они касались частных организаций, не входящих в реестр. По результатам проведенных проверок в двух случаях факты подтвердились. Виновные привлечены к ответственности, организации оштрафованы», — уточнила подмосковный детский уполномоченный.