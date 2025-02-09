К бойцам СВО отправился очередной гуманитарный груз из Раменского

Сотрудники СШ «Сатурн» рассказали Раменской администрации о потребности военнослужащих в наличии метеостанции со встроенным баллистическим калькулятором, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сегодня нам удалось выполнить запрос от бойца с позывным „Ярый“ — командира отдельной разведывательной роты 88-й Добровольческой бригады „Эспаньола“, — поделился глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

В настоящее время этот прибор может не только помочь снайперам в работе, но и сберечь их жизни. В Донецкой области бойцы успешно ведут боевые действия в районе Часова Яра и им необходима поддержка тыла.

«С помощью гуманитарного конвоя „Vосходящая Zвезда“ к бригаде „Эспаньола“ также сегодня отправились три квадроцикла, порядка шести тонн важного груза: оргтехника, генераторы, квадроциклы, строительные материалы для оборудования оборонительных сооружений, окопные свечи, маскировочные сети, защитная амуниция и продукты питания», — рассказал Эдуард Владимирович.

Глава Раменского округа поблагодарил сотрудников СШ «Сатурн», членов сообществ «Vосходящая Zвезда» и «Своих не бросаем» за помощь фронту. В ближайшее время фронтовые волонтеры СШ «Сатурн» совместно с участниками СВО и предпринимателями Раменского округа доставят бойцам гуманитарную помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.