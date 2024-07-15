К благоустройству Малого Тарычевского пруда приступили в Ленинском округе

В Видном приступили к работам по благоустройству набережной Малого Тарычевского пруда, который расположен между «старой» частью города и жилым комплексом «Зеленые аллеи». Перед этим водоем очистили от ила и мусора и провели ряд субботников на береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«На прошлой неделе работы зашли в активную фазу. Начали закручивать сваи для устройства дорожки — настила из террасной доски. На данный момент закручено уже 14 штук. У нас также заключен контракт на устройство покрытий. На следующей неделе приступим к устройству бетонных и резиновых дорожек», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта компании «Брусника» Марка Ильина.

Также на предстоящей неделе подрядчик планирует приступить к работам по обвязке свайного поля для последующей укладки террасной доски и к санитарной вырубке больных, сухих и аварийных деревьев. В «Бруснике» отдельно подчеркнули, что здоровый зелёный каркас останется нетронутым.

В пресс-службе добавили, что перед началом благоустройства был проведен подготовительный этап: с помощью специальной техники и водолазов расчищено и обследовано дно, построен пирс и понтонные площадки для буровых машин.

Ранее данный водный объект выбрали жители в ходе онлайн голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство выполнят до конца 2024 года за счет внебюджетных источников — силами инвестора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.