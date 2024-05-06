К 9 Мая по всей Москве установили более 4 тыс декоративных композиций

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал , что к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в столице установили более 4 тысяч различных декоративных композиций, в том числе приветственные конструкции на въездах в город с поздравлениями.

«К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву — на улицах установлено в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет знамени Победы», — рассказал Бирюков.

У станций столичного метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях к празднику установили флаговые композиции. На Поклонной горе установили стелу из 16 экранов, где планируют транслировать фотографии героев ВОВ.

Ранее сотрудники ЦОДД рассказали, в каких районах Москвы в связи с проведением Парада Победы будут перекрыты улицы для движения. Часть подземных пешеходных переходов также будут закрыты.