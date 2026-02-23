К 23 февраля жителям Подмосковья рассказали истории мужества в сфере городского хозяйства

23 февраля — это день, когда говорят спасибо защитникам — тем, кто сегодня на передовой, кто с оружием в руках отстаивает правду и будущее России. И тем, кто каждый день делает нашу жизнь лучше здесь, в Подмосковье. Мужчинам, руками которых держится порядок в домах и дворах — о них рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В каждой истории — свой характер, свой путь и своя преданность делу. Вот лишь несколько портретов тех, кто обеспечивает уют и порядок в регионе.

Роман Бороздинов, механик из ОП «Луховицы». Роман вступил в ряды мастеров в мусоровывозящей компании Подмосковья. Он на личном примере доказал, как работа может приносить пользу и удовольствие одновременно. Его рабочий день — это высокотехнологичная логистика, оперативное управление спецтехникой и выход «в поле», где каждый момент не похож на предыдущий.

Он отмечает, что настоящий характер и сложность профессии проявляется в форс-мажорах. Так, в сильный мороз один из мусоровозов застрял в снегу. Роман не оставил экипаж в беде — до двух часов ночи, обжигая руки о ледяной металл, вызволяли машину из снежного плена. Именно в такие минуты понимаешь, что это работа про человечность, взаимопомощь и железную волю.

Фаик Курбанов из городского округа Домодедово — человек-оркестр. Он окончил музыкальное училище, поет в хоре, занимает призовые места на конкурсах. Еще играет на гитаре, режет по дереву, знает несколько языков, интересуется медициной и даже имеет образование режиссера.

При всем этом многообразии талантов и знаний он остается верен своему делу. Осознанно и с гордостью он выбирает профессию слесаря-сантехника — потому что именно в честном, настоящем труде видит свое призвание и возможность помогать людям.

Владимир Блинов, электрогазосварщик из городского округа Воскресенск. Сразу после училища он пришел в одну из управляющих организаций Воскресенска, еще не зная, что эта работа станет делом всей жизни. Сегодня за его плечами — 23 года непрерывного стажа. Владимир отмечает, что профессия электрогазосварщика не прощает ошибок, шов должен быть безупречным, а каждое движение — выверенным до миллиметра.

8:00 — старт смены. Впереди — десятки адресов и ответственных задач. Сложнее всего работать в квартирах жителей. Здесь сварщик должен быть предельно внимателен: нужно не просто починить трубу, а сохранить безопасность в доме.

Алексей Кински — водитель мусоровоза из ОП «Руза» и настоящий герой. Алексей — ветеран Специальной военной операции, бывший командир штурмового отряда. Во время боя получил тяжелое ранение плеча. Пройдя через долгие месяцы реабилитации, он нашел себя в новой, не менее важной «службе».

Сегодня он сменил боевую машину на многотонный мусоровоз. Ежедневно он обслуживает более 100 адресов и вывозит в среднем 170 м³ отходов. Он не ищет легких путей и всегда на посту с первыми лучами солнца. Потому что знает: порядок в стране начинается с порядка в родном дворе.

