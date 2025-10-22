К 2030 году Подмосковье увеличит производство молока на 13%

«К 2030 году планируем увеличить производство молока в регионе на 13%. Только за последние 9 лет этот показатель в области вырос на 11%, почти до 700 тыс. тонн в 2024 году. В достижении этой цели делаем ставку на инвестиции. Сегодня в Подмосковье реализуются 13 новых проектов суммарной мощностью 443 тысячи тонн молока в год, что составит около 38,5% от общего планируемого объема», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Например, среди ключевых проектов, строительство «Фермы будущего» агрохолдинга «Зеленая Долина», которая будет включать в себя целую эко-систему и рассчитана на более чем 39 тыс. голов скота. Также строительство молочно-товарной фермы ООО «Сельхозпродукты» на 1 500 фуражного стада и 1 550 голов ремонтного молодняка 0-24 месяца. Кроме этого, молочно-товарная ферма на 1 000 голов КРС и мощностью 10 тысяч тонн молока в год будет создана на базе КФХ «Цветков». Также среди инвесторов, которые уже ведут деятельность в области — АО Племзавод «Повадино», ООО «Ступинская Нива». На сегодняшний день отрасль представляет собой мощный комплекс из 76 предприятий, на территории которых содержится поголовье дойного стада (более 66 тысяч коров), а количество рабочих мест — около 10 тыс. человек.

Таким образом, Московская область вносит существенный вклад в выполнение общегосударственной задачи по наращиванию производства АПК, создавая новые рабочие места и обеспечивая жителей региона высококачественной отечественной продукцией. Таких показателей помогут достигнуть современные технологии, внедрение искусственного интеллекта на фермы и цифровизация процессов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.