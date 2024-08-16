К 150-летию художника: в Ленобласти установят памятник Николаю Рериху

Монумент поставят вблизи усадьбы художнику этой осенью, а уже на следующей неделе начнется основной этап работы: картонный макет разрежут на части, потом изготовят формы из гипса и отольют основные детали из бронзы.

«Это первый большой совместный проект регионального союза художников, который поддерживает администрация Ленинградской области. Скульпторы завершили первую половину работы и отлили глиняный макет», - сказал журналистам главный архитектор 47-го региона Сергей Лутченко.

Открытие памятника запланировано на 9 октября.

Николай Рерих – русский художник, сценограф и общественный деятель, создал около 7 тысяч картин и около 30 томов литературных трудов, в том числе поэтических.