К 150-летию академика Владимира Филатова в Москве и Саранске проведут форум

В 2025 году в Москве и Саранске пройдет Филатовский культурный форум, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося академика Владимира Петровича Филатова. Проект, организованный Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова, направлен на сохранение научного и исторического наследия России, популяризацию медицины и привлечение молодежи к изучению ее истории, сообщили организаторы форума.

Форум включает культурную, научную и деловую программы. В рамках культурной части состоится Всероссийский фотоконкурс, на который поступило 693 заявки из 69 регионов страны. Победители будут награждены на торжественном вечере в Москве, а их работы представлены на выставках в столице и Саранске.

6 февраля 2025 года в «Доме русского зарубежья им. А. Солженицына» пройдет премьера спектакля-посвящения, основанного на письмах В. П. Филатова, его супруги и коллег, а также ранее неопубликованных документах. В главных ролях — заслуженные артисты России Ольга Кабо и Владислав Демченко.

В этот же день состоится научно-практическая конференция «Филатовские чтения», где ученые, врачи и молодые исследователи обсудят современные биомедицинские разработки и клинические практики, вдохновленные наследием академика. Также будет презентован библиографический сборник с уникальными материалами из личного архива Филатова и анонсировано переиздание его научных трудов.

На малой родине академика, в Саранске, 5 марта 2025 года пройдут выставка финалистов фотоконкурса и показ фильма о В. П. Филатове.

Форум реализуется при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Российской академии наук.

Подробная информация доступна на сайте проекта: https://filatov-forum.ru/