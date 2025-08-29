Южнорусские тарантулы атаковали Подмосковье

Позднее выяснилось, что это были южнорусские тарантулы. Арахнолог Федор Мартыновченко рассказал, что такие пауки действительно обитают в этой области, но для человека они не опасны.

«Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок. Возможно, на их появление повлияло потепление», — подчеркнул Мартыновченко.

Арахнолог добавил, что укусы этих пауков болезненны, и боль может длиться несколько дней, однако смертельной опасности они не представляют.