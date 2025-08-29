Южнорусские тарантулы атаковали Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Тарантулы атаковали Московскую область. Жители южной части региона заметили на своих дачных участках «огромных и волосатых» пауков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Позднее выяснилось, что это были южнорусские тарантулы. Арахнолог Федор Мартыновченко рассказал, что такие пауки действительно обитают в этой области, но для человека они не опасны.
«Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок. Возможно, на их появление повлияло потепление», — подчеркнул Мартыновченко.
Арахнолог добавил, что укусы этих пауков болезненны, и боль может длиться несколько дней, однако смертельной опасности они не представляют.