Юрлица в РФ не обязаны будут автоматически погашать облигации при реорганизации

Конституционный суд РФ постановил судам не удовлетворять требования о досрочном погашении облигаций автоматически. Им необходимо будет оценивать действительное финансовое положение компании, сообщает РБК .

Юридическое лицо-должник или же его правопреемник обязаны доказать, что интересы его кредиторов не были нарушены.

В прошлом действовал пункт 2 статьи 60 Гражданского кодекса России. Он давал возможность требовать досрочного погашения облигаций при реорганизации. Ее последствия не учитывались.

Этот пункт признали не соответствующим Конституции РФ. В постановлении КС отметили, что необходимо поменять правовое регулирование. До того, как это произойдет, судам необходимо исследовать по существу все имеющиеся обстоятельства, которые важны для вынесения решения по делу.

Суть проблемы

Разбирательство произошло после жалобы ПАО «ФСК—Россети» и частного инвестора Алексея Пономарева. Заявители рассказали о разных решениях судов при почти аналогичных обстоятельствах.

В 2022 году во время консолидации активов к «ФСК ЕЭС» присоединили несколько юридических лиц. В результате появилось ПАО «ФСК — Россети».

Из-за реорганизации держатели облигаций прибегли к пункту 2 статьи 60 ГК РФ. Она дала возможность кредиторам просить досрочно погасить обязательства.

Арбитражные суды заняли позицию юрлиц, которым принадлежали облигации. Они удовлетворили требования и заставили фирму расплатиться.

Однако суды не учли доводы «Россетей» о стабильном финансовом положении и высоком кредитном рейтинге.

При этом суды общей юрисдикции не удовлетворили требование физического лица — Алексея Пономарева. Они отметили, что реорганизация не нарушила интересов кредитора. Также суды указали на наличие моратория, который был введен по № 292-ФЗ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.