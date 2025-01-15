Юрлица Подмосковья могут делегировать полномочия по взаимодействию с приставами

Судебные приставы Московской области сообщают о возможности делегировать полномочия на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России на портале госуслуг. Это стало доступным в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Теперь руководители юридических лиц могут смело выдавать доверенности своим сотрудникам, чтобы те могли подать заявления на получение услуг от ФССП России. Это означает, что бумажная волокита уходит в прошлое, а процесс становится максимально простым и быстрым.

Как это работает?

Все, что нужно сделать — это зайти в личный кабинет организации, выбрать вкладку «Делегирование полномочий», указать срок доверенности и соответствующего сотрудника. Не забудьте подписать доверенность усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кому можно делегировать полномочия?

Любому сотруднику с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

После получения полномочий, доверенный сотрудник сможет:

Подавать заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству;

Предоставлять информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

Этот сервис кардинально меняет подход к взаимодействию с судебными приставами, делая его проще и безопаснее, снижая риски мошенничества. Оптимизируйте свою работу — переходите на «Цифровое исполнительное производство» и используйте все преимущества делегирования полномочий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.