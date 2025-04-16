Юрлица Алексинского и Воскресенского кластеров заключили 465 договоров в 2025 г
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С начала года юридические лица Воскресенского и Алексинского кластеров заключили 465 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с подмосковными регоператорами Группы «ЭкоЛайн». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В зону обслуживания входят городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Солнечногорск, Клин, частично Химки, а также муниципальные округа Раменский, Егорьевск и Шатура. Это более 1,5 млн человек и 19 тыс. предприятий.
В марте наибольшее количество контрактов оформлено в:
- городском округе Люберцы — 60;
- муниципальном округе Раменское — 23;
- городском округе Воскресенск — 21.
Заключить договор можно дистанционно на официальных сайтах ЭкоЛайн-Воскресенск и ЭкоПромСервис, воспользовавшись формой обратной связи или отправив запрос по электронной почте.
Также отмечаем, что все юридические лица обязаны заключать договор с регоператором. За его отсутствие предусмотрены штрафы от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.