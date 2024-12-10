Юристы разъяснили, как срубить елку на Новый год и не сесть за это в тюрьму

Юристы разъяснили россиянам, чем может обернуться незаконный сруб понравившейся ели на Новый год, сообщает «Секрет фирмы» .

Основной документ, регулирующий вырубку елей и пихт в России, — это «Лесной кодекс». В нем указано, что для вырубки елей требуется специальное разрешение: лесорубочный билет или ордер.

Если вырубка осуществляется без необходимого разрешения, нарушители будут привлекаться к административной ответственности, отметил генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

Кодекс об административных правонарушениях предполагает штрафы за незаконную вырубку деревьев и кустарников. Для физических лиц размеры штрафов колеблются от 3000 до 3500 рублей, для юридических — до 100 000 рублей, а для должностных лиц — до 30 000 рублей. В случае, если нанесенный ущерб окажется значительным, нарушителю могут грозить более серьезные штрафы и уголовное преследование.

Меры ответственности могут включать: штрафы до 500 000 рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до 7 лет в зависимости от ситуации, добавил Габолаев. Юрист подчеркнул, что ответственность наступает даже за незаконно срубленную одну ель. Поэтому, если вы планируете самостоятельно срубить дерево к Новому году, обязательно получите разрешение в местных органах лесного хозяйства.

Собственник участка имеет право на вырубку деревьев на своей территории, однако он должен соблюдать санитарные нормы и правила пожарной безопасности, как отметил управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальная защита» Юрий Митин. В некоторых случаях может понадобиться согласование на вырубку с местными властями, особенно если речь идет о крупных деревьях или деревьях, обладающих определенной ценностью, добавил юрист.

Что касается леса, то, как упоминалось ранее, для вырубки в лесных массивах требуется специальное разрешение. Однако существует исключение — санитарные рубки.

«Рубка больных, поврежденных или сухостойных деревьев может проводиться без специального разрешения, но в соответствии с установленными правилами. Необходимо документально подтвердить необходимость санитарных рубок», — пояснил эксперт.

Он также акцентировал внимание на том, что каждый субъект Российской Федерации вправе разрабатывать свои нормативные акты, определяющие порядок эксплуатации лесных ресурсов на своей территории. Власти регионов имеют полномочия устанавливать, в частности, квоты, а также ограничения, касающиеся видов деревьев и сроков их рубки.

Для получения информации о рубке елей и пихт стоит обратиться в местные органы лесного хозяйства или органы администрации, также можно посетить их сайты, рекомендовал Митин.