Юристы предупредили о крупных штрафах и тюремных сроках за салюты

Запуск пиротехники в Новый год может привести к уголовному делу

Юристы напомнили о строгих правилах запуска пиротехники в новогоднюю ночь и серьезной ответственности за их нарушение, сообщает РИА Новости .

Запускать салюты разрешено только на открытых площадках размером не менее 50×50 метров, на расстоянии 20–50 метров от зданий, а зрители должны находиться не ближе 30 метров.

Нарушение требований пожарной безопасности грозит штрафами от 5 до 50 тысяч рублей, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью, гибели людей или крупного ущерба имуществу (свыше 250 тысяч рублей) наступает уголовная ответственность.

«Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы», — отметил юрист Алексей Головченко.

Кроме того, запуск фейерверков не должен нарушать региональные законы о тишине, которые в большинстве субъектов действуют даже в праздничную ночь, за исключением нескольких разрешенных часов.

