Юрист Воропаев объяснил, грозит ли штраф за прогрев авто

Юрист Лев Воропаев разъяснил, могут ли водителей оштрафовать за длительный прогрев автомобиля во дворе жилого дома и как жильцам зафиксировать нарушение, сообщает «Вечерняя Москва» .

Длительный прогрев двигателя на жилых территориях запрещен главой 17 Правил дорожного движения. В Кодексе об административных правонарушениях также предусмотрены штрафные санкции.

«А в Кодексе об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает штрафные санкции за это. Но на практике эти санкции, можно сказать, не работают: за все время ее существования я не видел ни одного постановления о штрафе», — отметил Воропаев.

По словам юриста, привлечь водителя к ответственности сложно: необходимо доказать сам факт нарушения, зафиксировать время работы двигателя и передать данные для возбуждения дела. Сообщения о штрафах в три тысячи рублей эксперт назвал малореалистичными.

Если жильцы недовольны регулярным прогревом под окнами, они могут записать видео с фиксацией временного интервала.

«Жильцы могут сделать видеозапись, на которой будет видно нарушение. Желательно, чтобы был инструмент, который зафиксирует временной интервал», — пояснил Воропаев.

Запись можно направить в Госавтоинспекцию. Она может стать основанием для административного дела и вызова владельца автомобиля для дачи объяснений. Однако, по словам юриста, подобные разбирательства занимают много времени и не всегда заканчиваются штрафом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.