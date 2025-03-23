Юрист Тишаков: мытье авто в неположенном месте чревато штрафом

Доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков предупредил, что за мытье машины в неположенных местах водителя могут оштрафовать. Об этом сообщает «Прайм» .

«Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде», — отметил Тишаков.

Он добавил, что по закону в стране запрещено мыть транспортные средства около водоемов и в лесах, а также в других местах.

По словам эксперта, в части 1 статьи 8 Кодекса Москвы об административных правонарушениях есть предупреждение или наложение административного штрафа на граждан за указанное нарушение. Он составляет от 1 до 3 тыс. рублей за мойку авто вне специально отведенных мест в городе. Аналогичное нарушение в Подмосковье обойдется в 3-5 тыс. рублей.

Как уточнил юрист, мытье машины во дворах и на дачных участках тоже под запретом. Размер штрафа варьируется от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (статья 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка по статье 8.8 КоАП (нецелевое использование земли). Минимальный штраф в последнем случае составляет 10 тыс. рублей.