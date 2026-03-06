Юрист Свечникова раъзяснила правила работы 8 Марта

Доцент РЭУ: выход в праздник возможен только по приказу и с согласия сотрудника

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова напомнила, что работа в праздничные дни допускается только по письменному приказу и с согласия сотрудника, сообщает RT .

В 2025 году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта. При пятидневной рабочей неделе сотрудники будут отдыхать три дня подряд.

«По ст. 113 ТК РФ работа в нерабочие праздничные дни запрещена. Нужен письменный приказ работодателя и письменное согласие сотрудника. Оплата по ст. 153 ТК РФ составляет минимум двойной размер за фактически отработанные часы. Вместо повышенной оплаты работник может взять отгул. С 1 марта 2025 года его разрешено использовать в течение года или присоединить к отпуску. Если до увольнения день не отгулян, работодатель обязан доплатить разницу», — пояснила Свечникова.

Эксперт подчеркнула, что внеплановый вызов возможен только при непредвиденных задачах, от которых зависит работа организации, и с письменного согласия сотрудника.

«Без согласия привлечь разрешено лишь при экстренных обстоятельствах из перечня ст. 113 ТК, а именно при угрозе катастрофы, аварии, при чрезвычайном или военном положении», — отметила она.

Сотрудники непрерывных производств, сферы обслуживания, а также работающие вахтовым или сменным методом выходят по графику без отдельного согласия, но с той же компенсацией. Беременных и несовершеннолетних к работе в праздник привлекать нельзя. Женщины с детьми до трех лет, люди с инвалидностью и ряд работников с семейными обязанностями могут выйти только при письменном согласии и отсутствии медицинских противопоказаний.

