Юрист Соловьев разъяснил право на отпуск продолжительностью 28 дней

сегодня в 20:31

Юрист: работник может взять отпуск на 28 дней при согласовании с работодателем

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что работник вправе взять ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, если это предусмотрено графиком отпусков, сообщает RT .

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что график отпусков на будущий год составляется по взаимному согласию работника и работодателя.

«Статья 123 Трудового кодекса говорит, что график отпусков обязателен для обеих сторон. Значит, если график отпусков предусматривает отпуск полностью 28 дней, то работник имеет полное право его потребовать», — объяснил юрист.

Соловьев напомнил, что разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию сторон. Если работник и работодатель не договорились о разделении, отпуск должен предоставляться целиком — одной неделимой частью в 28 дней.

Юрист также отметил, что при составлении графика отпусков учитываются мнение работника, его возможности, семейные обстоятельства и наличие детей.

