Юрист Соловьев разъяснил право на отпуск продолжительностью 28 дней
Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что работник вправе взять ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, если это предусмотрено графиком отпусков, сообщает RT.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что график отпусков на будущий год составляется по взаимному согласию работника и работодателя.
«Статья 123 Трудового кодекса говорит, что график отпусков обязателен для обеих сторон. Значит, если график отпусков предусматривает отпуск полностью 28 дней, то работник имеет полное право его потребовать», — объяснил юрист.
Соловьев напомнил, что разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию сторон. Если работник и работодатель не договорились о разделении, отпуск должен предоставляться целиком — одной неделимой частью в 28 дней.
Юрист также отметил, что при составлении графика отпусков учитываются мнение работника, его возможности, семейные обстоятельства и наличие детей.
