Юрист Соловьев поддержал переход к отраслевым стандартам обработки персональных данных

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал предложение Роскомнадзора о переходе на отраслевые стандарты обработки персональных данных, отметив, что эта мера повысит ответственность компаний и усилит защиту информации, сообщает RT .

Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что переход к отраслевым стандартам обработки персональных данных не приведет к кардинальным изменениям в порядке хранения и использования информации.

«Переход от глобального регулирования к отраслевому позволит не только больше требовать с конкретного оператора персональных данных как в плане контроля, так и в плане создания систем борьбы с уязвимостями, но и сегментировать сами данные, а также регулировать объем и целесообразность их предоставления от граждан. В целом, такая мера назрела давно», — отметил Соловьев.

По мнению эксперта, новые стандарты повысят ответственность каждой отрасли и создадут дополнительные механизмы противодействия мошенничеству.

«Основной вопрос, который волнует людей — безопасность данных. На этом, кстати, и «играют» мошенники. Многие их схемы начинаются с тревожной информации об «утечке» персональной информации. Человек чувствует свою информационную уязвимость в том числе и потому, что не может вести учет и помнить все случаи, когда давал согласие на обработку персональных данных», — пояснил юрист.

Ранее руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил о предложении отменить согласие на обработку персональных данных.