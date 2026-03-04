Юрист Кырлан: введение нового ГОСТа не обозначает подорожание маникюра

Введение нового ГОСТа на услуги маникюра и педикюра не означает автоматического роста цен в салонах красоты, сообщила РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Введение нового ГОСТа на услуги маникюра и педикюра само по себе не означает автоматического роста цен. В российской системе стандартизации большинство ГОСТов носят добровольный характер и применяются организациями как ориентир для качества и безопасности услуг. Поэтому прямой юридической обязанности для всех салонов немедленно перестраивать работу и повышать стоимость услуг не возникает», – сказал Кырлан.

Она отметила, что на практике новые стандарты могут косвенно повлиять на цены.

«Если салонам потребуется обновлять оборудование, усиливать требования к стерилизации инструментов, закупать дополнительные расходные материалы или обучать персонал, часть этих расходов действительно может быть заложена в стоимость услуг», – уточнил эксперт.

В таком случае рост цен, скорее всего, будет умеренным и зависеть от конкретного салона и региона, заключил Кырлан.

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.