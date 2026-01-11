Юрист Русяев раскрыл, когда россиян могут уволить за перегар после праздников

Русяев: для начальства перегар может стать поводом для проверки на опьянение

Работодатель имеет право уволить работника, если услышит перегар и докажет, что человек нетрезв. Об этом « Абзацу » рассказал бизнес-консультант и юрист Илья Русяев.

Однако только лишь услышать перегар будет недостаточно. Нужно будет еще и доказать факт того, что человек пьян. Если попытаться уволить работника только за перегар, то, в случае похода в суд, его могут восстановить на работе.

Но, если работодатель услышит перегар, он может начать проверку. Для этого нужно будет привлечь свидетелей, которые опишут поведение человека. Также необходимо приложить материалы с видеокамер, результаты алкотеста или медицинского освидетельствования.

Водители, врачи, машинисты, работники опасных производств и представители некоторых иных специальностей, могут столкнуться с уголовным наказанием. Но только в случае, если от их действий кто-то пострадал.

«Сам запах — еще не приговор, но появление на работе в доказанном состоянии опьянения — основание не только потерять место, но и получить серьезные финансовые и правовые проблемы», — добавил Русяев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.