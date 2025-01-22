Следственный комитет России не намерен вести расследование смерти поэта Михаила Лермонтова — слишком много времени прошло с момента трагического события. Также в деле отсутствует реальная смысловая нагрузка. Такое мнение высказал адвокат и кандидат юридических наук Александр Карабанов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в СК с просьбой о проведении современного и объективного расследования смерти Лермонтова с использованием новейших технологий. Он отметил, что эксперты в области криминалистики и лермонтоведы выражали сомнения касательно честности первоначального расследования, проведенного после гибели поэта, который был убит на дуэли с Николаем Мартыновым в 1841 году.

Карабанов уверен, что инициатива Бурляева является популистской, поскольку попытки расследовать события давности более 180 лет сталкиваются с юридическими и практическими трудностями. По его мнению, такие дела не могут быть объективно расследованы из-за отсутствия свидетелей и возможности проведения следственных действий. Юрист подчеркнул, что Следком должен сосредоточиться на актуальных проблемах, а не заниматься вопросами, создающими впечатление бесполезной деятельности.

«И я считаю, что депутаты Госдумы должны заниматься насущными проблемами», — заявил Карабанов.

Юрист также отметил, что закон допускает возбуждение уголовного дела даже спустя длительное время, но в данном случае отсутствует четкая социальная задача, что делает его рассмотрение малозначительным. МВД не должно использовать свои полномочия для удовлетворения частных амбиций, добавил Карабанов, подчеркивая, что смысл расследования должен быть обоснован необходимостью.