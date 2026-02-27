Юрист разъяснил законность депозитов в ресторанах

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рестораны могут взимать плату за бронирование стола и удерживать ее при неявке гостей, если соблюден ряд условий, сообщает RT .

Эксперт напомнил, что по ГОСТу 31984-2012 услуги ресторана включают не только питание, но и организацию досуга. Постановление правительства «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания» позволяет заведению устанавливать собственные правила поведения посетителей, если они не противоречат законодательству.

Хаминский пояснил, что депозит считается законным, если оформлен как аванс за будущие услуги — еду и напитки, а условия бронирования заранее доведены до гостя, например размещены на сайте или закреплены письменно.

Удержание предоплаты при неявке возможно, если ресторан подтвердит фактически понесенные расходы или упущенную выгоду.

«Согласно ст. 782 ГК России, потребитель вправе отказаться от услуги, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы», — пояснил юрист.

Если столик был передан другим посетителям, удержание депозита может быть признано неосновательным обогащением. В случае спора эксперт рекомендовал запросить письменное обоснование удержания, направить претензию руководству, а затем обратиться в Роспотребнадзор или суд.

