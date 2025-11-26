Юрист разъяснил, когда опоздание на работу из-за непогоды не будет нарушением

Адвокат Михаил Салкин заявил, что опоздание на работу из-за непогоды не считается нарушением трудовой дисциплины, если работник не мог предвидеть препятствия, сообщает RT .

Опоздание на работу формально считается нарушением трудовой дисциплины, однако для привлечения сотрудника к ответственности необходимо доказать его вину.

Эксперт пояснил, что если опоздание вызвано объективными причинами, такими как отмена транспорта, массовое ДТП, сильная метель или гололед, и работник не мог их предвидеть, говорить о его вине сложно. Роструд также считает сложные погодные условия уважительной причиной опоздания, поэтому в таких случаях дисциплинарное взыскание не применяется.

Салкин отметил, что неотработанное время, даже по уважительной причине, не оплачивается — работодатель вправе не платить за фактически пропущенные часы. Для подтверждения уважительности причины опоздания рекомендуется собрать доказательства: справки от перевозчиков, скриншоты уведомлений о задержках, новости о транспортных проблемах.

Адвокат посоветовал заранее информировать работодателя о возможном опоздании, кратко описывать ситуацию и предлагать варианты компенсации, например, задержаться после работы или взять день за свой счет. По прибытии на работу желательно предоставить письменное объяснение обстоятельств. Такой подход снижает риск конфликтов и формальных взысканий.

