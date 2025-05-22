Юрист разъяснил, как избежать штрафов за саморекламу

С 1 апреля 2025 года введен обязательный сбор в 3% с доходов от интернет-рекламы. Он касается не только компаний, но и блогеров и самозанятых. Юрист Наталия Гребенщикова объяснила, что считать рекламой, когда нужно маркировать публикации и как писать о своем бизнесе без риска нарушить закон, сообщает RuNews24.ru .

Российское законодательство требует маркировать рекламу и платить с нее обязательный сбор. Но что делать, если предприниматель просто рассказывает о себе в соцсетях?

Эксперты предупредили: не каждый пост считается рекламой. Если публикация лишь информирует о товарах или услугах без явного призыва к покупке и не выделяет конкретную позицию среди других — маркировка не нужна.

ФАС разъяснила: рекламой считаются тексты, побуждающие к действию («Купите сейчас!»), содержащие промокоды или выделяющие конкретный товар. Однако отзывы, справочная информация и нейтральные описания без акцентов — не подпадают под требования закона.

Юрист Наталия Гребенщикова посоветовала не маркировать все посты в социальных сетях: это дорого, увеличивает отчетность и может снизить охваты. Вместо этого важно соблюдать принцип — не превращать пост в рекламный призыв, тогда бизнес сможет говорить о себе и не опасаться штрафов.