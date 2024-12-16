Юрист рассказала, могут ли дать отсрочку от армии при депрессии

Главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко, рассказала, в каких случаях депрессия может стать причиной для отсрочки или освобождения от армии, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам юриста, отсрочку от армии можно получить в том случае, если в военном билете стоит одна из следующих категорий: «В» — ограниченно годен, «Г» — временно не годен, «Д» — не годен.

Годность определяют по «Расписанию болезней». Психические расстройства рассматриваются в статьях 14-20 «Расписания болезней».

Как уточнила Бакуменко, психические расстройства позволяют претендовать на категории «В» или «Д». Исключением будут так называемые акцентуации характера — это особенности реакции человека на те или иные обстоятельства, при них отсрочка не полагается.

Депрессивное расстройство ставится при снижении физической активности (гиподинамии), снижении настроения (гипотимии), а также замедлении мышления (брадифрении), рассказала Бакуменко. При депрессии человек замечает, что у него не хватает сил даже на простые привычные действия.

Однако просто так прийти в военкомат, пожаловаться на депрессию и получить отсрочку, не выйдет. Депрессивные эпизоды должны подтверждаться заключением врача-психиатра, отметила юрист. То есть для того, чтобы подтвердить диагноз депрессии, нужно наблюдаться у психиатра. А если военная комиссия усомнится в диагнозе, мужчину могут направить в стационар на 21 день для его подтверждения.

Так, по словам Бакуменко, единичный депрессивный эпизод освидетельствуется по статье 17 «Расписания болезней», может быть присвоена категория годности «В».

Если же эпизод депрессии повторился, это попадает под статью 15 с присвоением категории «Д» — полное освобождение от воинской обязанности, добавила юрист.