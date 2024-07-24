Юрист рассказала, кто может получить пенсию досрочно

В России существует несколько основных видов пенсионного обеспечения, оформить которые можно в соответствии с установленными правилами. Кроме того, существует возможность получения досрочной пенсии, сообщила РИАМО юрист Виктория Громова.

Она отметила важность умения разбираться в нюансах каждого из видов, чтобы граждане могли получать положенные им выплаты.

«Первый и наиболее распространенный вид — страховая пенсия, которая назначается по старости. Для ее получения необходимо достижение определенного возраста — 60 лет для женщин и 65 для мужчин», — сказала Громова.

Она добавила, что важным условием для этого вида еще является наличие необходимого стажа и количества пенсионных баллов, которые зарабатываются во время трудовой деятельности.

По словам специалиста, социальная пенсия предназначена для граждан, которые не имеют необходимого страхового стажа. Она назначается по достижении 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин, и ее размер значительно ниже страховой пенсии.

Как уточнила юрист, третий вид — пенсия по инвалидности, которая может быть назначена вне зависимости от возраста и стажа. Право на нее имеют лица, чья трудоспособность ограничена вследствие утраты здоровья.

«Кроме того, существует возможность получения досрочной пенсии. Для этого необходимо относиться к категории граждан, имеющих право на льготы», — подчеркнула эксперт.