Юрист рассказала, как загорать в парках без риска получить штраф

Юрист Валерия Гаврилова пояснила, что загорать в городских парках разрешено, если соблюдать правила поведения и не нарушать нормы внешнего вида, сообщает «Вечерняя Москва».

В летний период многие предпочитают отдыхать на природе или в городских парках. Юрист по общественному праву Валерия Гаврилова рассказала, что посетители парков имеют право разложить полотенце, снять верхнюю одежду и загорать в купальном костюме. В некоторых парках, например, в Парке Горького, для этого предусмотрены специальные зоны с шезлонгами.

Гаврилова подчеркнула, что загорать на газоне в купальнике разрешено, однако категорически запрещено находиться в общественных местах топлес или выходить за пределы парка в купальном костюме. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность — штраф в размере одной или половины минимальной оплаты труда либо арест до 15 суток.

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков также напомнил о необходимости соблюдать нормы внешнего вида во время отдыха на солнце.