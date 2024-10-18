Юрист рассказал, перестанет ли Курбангалеева* быть иноагентом

Юрист Глеб Подъяблонский предположил, возможно ли снятие статуса иноагента с экс-телеведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой*. По его словам, это маловероятно, сообщает «Вечерняя Москва».

«Она совершает все действия, которые необходимы, чтобы попасть в этот реестр. Человек „откровенный враг“, она ведет информационную войну против России», — отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы она перестала быть в списке иностранных агентов, ей необходимо завершить свою текущую деятельность и ответить по закону за свои преступления, отбыв наказание.

Подъяблонский убежден, что поданное Курбангалеевой* обращение в суд не несет в себе никакой юридической пользы. По его мнению, она сделала это для того, чтобы получать пиар.

26 июня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву*. Ей назначили меру пресечения в виде ареста на срок два месяца. Ее подозревают в совершении деяний, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ.

Кроме того, 9 октября Курбангалеева* была объявлена в международный розыск.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.