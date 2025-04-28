Юрист рассказал об опасности высокого забора на даче

Адвокат Багатурия: высокий забор между участками может привести к судебному иску

Согласование построек на дачном участке с соседями не требуется. Однако нарушение ряда обязательных норм может обернуться судебными спорами. Адвокат Вадим Багатурия перечислил основные требования к строительству на загородной земле, соблюдение которых поможет избежать конфликтов, сообщает Life.ru .

Особое внимание стоит уделить установке заборов, отметил юрист. Глухие ограждения разрешено ставить только с лицевой стороны участка либо по обоюдному согласию с соседями. При отсутствии договоренности допустимы лишь прозрачные конструкции — из сетки или других светопроницаемых материалов.

По словам Багатурии, такие нормы существуют не случайно: они обеспечивают пожарную и санитарную безопасность, помогают предотвратить распространение огня, обеспечивают участкам достаточное освещение и уменьшают риск подтоплений. При нарушении правил соседи имеют право обратиться в суд, подкрепив свою позицию экспертными заключениями.

«Если суд установит, что нарушение действительно было, он обяжет нарушителей снести или перенести неправомерную постройку», — заключил адвокат.