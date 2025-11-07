Юрист рассказал, кто получит наследство пропавшей семьи Усольцевых

Имущество семьи Усольцевых разделят между детьми после признания их умершими

Юрист Александр Хаминский сообщил, что имущество пропавшей семьи будет разделено между четырьмя детьми и пасынком после завершения юридических процедур, сообщает aif.ru .

Исчезновение семьи Усольцевых в лесах Красноярского края привлекло внимание общественности и вызвало вопросы о судьбе их имущества. После безуспешных поисков обсуждается, кто станет наследником собственности предпринимателя Сергея Усольцева.

Семья владела дачей в поселке Тартат, квартирами в Железногорске и Сосновоборске, а также двумя автомобилями — Lexus и Skoda. Несмотря на статус бизнесмена, имущество Усольцевых оказалось довольно скромным.

Сергей Усольцев был совладельцем завода «Поливест-Железногорск», который в 2023 году получил доход 94,5 млн рублей, но чистая прибыль составила лишь 78 тысяч рублей. Завещания у Усольцева, по словам юриста Александра Хаминского, не было.

«Претендентами на наследство станут наследники первой очереди: супруги, дети и родители. В данном случае — четверо детей Сергея Усольцева, включая сына, проживающего в США, а также пасынок Данил Баталов», — пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что для вступления в наследство потребуется признать Усольцевых умершими через суд, поскольку их тела не найдены. По закону заявление можно подать через шесть месяцев после исчезновения. После этого наследственное дело будет длиться еще полгода.

Таким образом, раздел имущества между наследниками может состояться не раньше осени следующего года. До завершения всех процедур недвижимость и автомобили останутся без новых владельцев, а судьба семьи Усольцевых остается неизвестной.

