Юрист рассказал, кому необходимо заменить водительские права в 2025 году

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал, что водителям с истекшими в январе 2022 года правами, которые тогда автоматически продлили на 3 года, необходимо получить новое удостоверение в 2025 году, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что таким водителям необходимо обраться в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых «корочек». Им следует подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины.

При этом в ГИБДД удостоверение выдадут в день обращения, а в МФЦ эта процедура может затянуться до 9 дней.

Юрист также напомнил, что за вождение с окончанием продленного срока действия водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Правительство в апреле 2022 года выпустило постановление, согласно которому водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022 и 2023 годах, продлевался на три года. Такие же постановления были приняты в 2023 и 2024 годах. Тем, у кого на три года продлили срок действия прав в 2022 году, в 2025 году должен их поменять. Осуществить это можно только в отделениях в России.