Юрист рассказал, когда украшение рабочего места может привести к наказанию

сегодня в 18:40

Украшение рабочего места может привести к ответственности, если декор нарушает правила противопожарной безопасности или приводит к материальному ущербу, рассказал юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, сообщает RT .

Например, если украшения закрывают табло «Выход», планы эвакуации, загромождают проходы или используются неисправные гирлянды, это может привести к административному наказанию по статье 20.4 КоАП России.

Русяев отметил, что работодатель вправе запретить украшение рабочих мест внутренними документами, ссылаясь на вопросы безопасности и сохранности имущества. Эксперт также напомнил о материальной ответственности сотрудников.

«Если при креплении украшений испачкали стену, поцарапали мебель или повредили проводку, это уже история про материальную ответственность», — рассказал Русяев.

В подобных случаях работодатель должен установить причину и размер ущерба, а также определить виновного сотрудника и затребовать письменные объяснения.

Русяев подчеркнул, что украшение рабочего места допустимо, если не нарушаются правила безопасности и не повреждается имущество. В противном случае работодатель может применить дисциплинарные меры.

