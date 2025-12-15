Юрист рассказал, что грозит водителю автобуса в Приморье за остановку ради молитвы

Юрист Михаил Пирогов рассказал, что в Приморье водитель автобуса, самовольно прервавший маршрут для совершения молитвы, рискует потерять работу и получить штраф до 5 тыс. рублей за несоблюдение правил пассажирских перевозок, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что подобный поступок квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины и ПДД, что ставит под угрозу безопасность находящихся в салоне пассажиров.

«Из-за внеплановой остановки ради молитвы водителя автобуса в Приморье могут привлечь к административной ответственности. Согласно ПДД и трудовому законодательству, остановка без уважительной причины и нарушение графика перевозок может привести к штрафу, размер которого зависит от региональных норм. Обычно он составляет до 5 тыс. рублей. Кроме того, работодатель может применить дисциплинарные меры вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и создание угрозы безопасности пассажиров», — уточнил Пирогов.

Юрист подчеркнул, что пассажиры имеют право на получение компенсации за проезд. По его словам, основанием для такого требования служит факт оказания услуги с отступлением от установленных норм.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.