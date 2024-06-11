Юрист рассказал, что делать при рейдерском захвате бизнеса

Зачастую собственник узнает о потере своего бизнеса, когда это уже произошло. В таком случае по данному факту следует незамедлительно обратиться с письменным заявлением в правоохранительные органы по месту совершенного преступления, рассказал РИАМО адвокат уголовно-правовой практики адвокатского бюро K&P.Group Алексей Потапов.

«Затем стоит запросить в ФНС основания перерегистрации на нового собственника, с целью определения плана дальнейших действий. Отозвать документ об изменениях в ЕГРЮЛ и указать, что вы не планировали никаких регистрационный действий», — посоветовал Потапов

После этого нужно обратиться в арбитражный суд для оспаривания незаконных решений и восстановления в полномочиях прежнего руководителя или собственника. Следующий шаг — инициирование наложения запрета на распоряжение активами. Если же рейдерский захват происходит прямо сейчас, нужно вызвать сотрудников полиции, а также службу охраны и адвоката.

«Не вступайте в открытый конфликт и не ведитесь на провокации. Не следует подписывать никаких документов, пока не разберетесь в ситуации», — заключил адвокат.