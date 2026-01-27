Юрист раскрыл, кому работодатель может отказать в найме из-за контента в соцсетях

Работодатель не может на официальном уровне отказывать соискателю в приеме на работу из-за контента в личных социальных сетях. Однако фактически подобные проверки иногда проводят, и они оказывают влияние на решение о найме, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Соискателю не могут отказать в работе, если на личной странице обнаружат «фото в купальнике». Если это официальная причина, то ее можно оспорить в суде.

Также работодатель не может просить соискателя дать пароль от личной страницы или добавить его в друзья, чтобы ознакомиться с закрытым профилем. Такие действия расцениваются как вмешательство в частную жизнь.

Согласно ТК РФ, работодатель может не взять соискателя на работу исключительно из-за его профессиональных качеств — опыта и навыков. Но часто фирмы отказывают из-за нейтральных причин. Говорят, что другой соискатель больше соответствует требованиям. Защититься в этом случае с юридической точки зрения сложнее.

При этом госслужащие должны каждый год до 1 апреля отчитываться о собственных аккаунтах, блогах, а также форумах, где публиковали информацию. Такая обязанность у них появилась с 2017 года. Контент в соцсетях влияет на работу педагогов и воспитателей — от них требуют соответствия моральному облику, добавил Хаминский.

