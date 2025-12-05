Юрист предупредила о росте цен на услуги нянь из-за создания реестра

Введение федерального реестра нянь на платформе «Госуслуги» приведет к росту стоимости их услуг и может создать риски утечки персональных данных, сообщила юрист и автор блогов Save baby и jurist.live Марина Мельникова.

Мельникова рассказала, что после появления федерального реестра нянь в России стоит ожидать повышения цен на их услуги. По ее словам, на начальном этапе стоимость может вырасти, поскольку всем няням придется проходить проверки и вноситься в реестр для получения работы.

«Думаю, что на первых порах такое возможно. Но когда это будет уже повсеместно и будет огромный выбор у людей, то, соответственно, цены выровняются. Всем няням придется это делать: без определенных проверок и внесений в реестр человек не сможет рассчитывать на работу», — пояснила Мельникова в эфире радио Sputnik.

Юрист также выразила опасения по поводу возможной утечки информации из реестра. Она отметила, что открытый доступ к данным может облегчить работу мошенникам, которые используют персональные сведения для обмана граждан.

«Сейчас огромное количество мошенников, которые звонят на телефоны, запугивают людей, говорят «у вас судимость, срочно придите или срочно оплатите» и так далее. Если бы у них был открытый доступ к реестру, то они видели бы всю информацию о женщинах», — добавила Мельникова.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать реестр нянь и сиделок на «Госуслугах» для повышения безопасности услуг по уходу.

