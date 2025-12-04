Юрист предупредил о возможной уголовной ответственности за объятия без согласия

Юрист Михаил Салкин сообщил, что объятия без добровольного согласия могут привести к административной или уголовной ответственности, сообщает «Абзац» .

Объятия допустимы только при явном и добровольном согласии другого человека. В противном случае действия могут быть квалифицированы как административное или уголовное правонарушение.

Ранее объятия без согласия считались мелким хулиганством и наказывались штрафом от 500 до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Однако после ряда инцидентов, связанных с учениками пикап-курсов, некоторые случаи стали подпадать под статьи 132 и 133 УК РФ, касающиеся насильственных действий сексуального характера и понуждения к ним.

«Наиболее близкие нормы УК РФ — статья 132 „Насильственные действия сексуального характера“ и статья 133 „Понуждение к действиям сексуального характера“. Эти статьи применяются с большой натяжкой, но после резонансного дела, связанного с курсами блогера по знакомствам, их стали использовать и в отношении непристойных объятий с незнакомыми девушками против их воли», — пояснил Салкин.

