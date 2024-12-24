Юрист предложил решение проблемы мошенничества в сфере благотворительности

Проблема мошенничества в сфере благотворительности становится все более актуальной на фоне растущих объемов пожертвований и поддержки некоммерческих организаций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о разработке инициатив, направленных на защиту граждан от злоумышленников, использующих доверие к благотворительным фондам в своих корыстных целях. Юрист Илья Русяев в интервью отметил, что меры по верификации благотворительных организаций через платформу «Госуслуги» и создание их страниц в социальных сетях являются важными для повышения прозрачности и доверия к НКО, сообщает Общественная Служба Новостей .

Предложенные нововведения направлены на исключение фальшивых страниц, мошенничество через которые стало распространенным явлением. Однако, по словам юриста, такая инициатива может создать трудности для малых благотворительных фондов, которым не всегда легко пройти процедуру верификации. Крупные НКО, обладая ресурсами, смогут пройти этот процесс без осложнений, что может привести к снижению числа тех, кто реально предоставляет помощь.

Русяев также подчеркнул, что законопроект позволяет оставлять некоторые НКО вне обязательной верификации, что может облегчить нагрузку на системы, работающие с финансами. Тем не менее остается вопрос о контроле соблюдения новых норм и возможных санкциях за их нарушение. Верификация может служить эффективным инструментом против мошенничества, однако ключевым моментом будет ее реализация.

«Только при учете интересов всех сторон, включая малые НКО, можно будет создать эффективную систему, способную минимизировать риски и укрепить доверие к благотворительности», — заключил эксперт.