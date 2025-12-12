Правовая система — это не застывшая догма, а живой, развивающийся организм, который порой сталкивается с противоречиями и пробелами. В условиях такой динамики ключевую роль играет Конституция РФ. Она стоит первой в правовой иерархии, ей не может противоречить ни один закон. Об этом РИАМО сообщила юрист, член экспертного клуба «Дигория», помощник первого заместителя председателя комитета ГосДумы по обороне, преподаватель РАНХиГС Гульнара Гилязетдинова.

«Изменения в Конституцию могут быть внесены при наличии острой необходимости и осознанной коллективной воли для адаптации к изменившимся условиям. Таким значимым шагом стало внесение поправок в Конституцию в 2020 году. Именно тогда была закреплена повышенная ответственность государства перед своими гражданами, а наши социальные гарантии значительно расширились. Были закреплены такие важные положения, как обязательная индексация пенсий, установление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, а также приоритетность защиты прав семьи, материнства и детства», — сказала Гилязетдинова.

Еще одним ключевым моментом, подтверждающим дальновидность изменений, по мнению эксперта, стало положение о верховенстве Конституции над международными нормами. Благодаря этому шагу любые международные законы и решения могут применяться на территории России лишь при условии их полного соответствия Конституции РФ.

«Эти поправки оказались крайне своевременными, ведь на фоне беспрецедентных санкций против России и других внешних угроз они обеспечили стране правовую независимость и фундамент для сохранения ее суверенитета», — добавила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.